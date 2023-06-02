Adıgüzel'den '17 bin sandık' itirafı: Tutanakların yüzde 99’u ertesi gün tamamlandı

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, 14 Mayıs seçimlerinde aksaklığın bilişim sisteminde değil, sandıklara hakimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda yaşandığını ifade etmişti.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, seçimin ardından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden Onursal Adıgüzel’in CHP’li Günaydın’ın ıslak imalı tutanakların toplanmasına ilişkin 'eksiklik' açıklamasına verdiği şu yanıtları aktardı:

14 Mayıs’ta CHP mobil sistemine yaklaşık 113 bin sandıktan veri geldi. 28 Mayıs’ta ise 119 bin sandıktan geldi. Yani, yaklaşık yüzde 60’ını mobilden, okul önünden aldık. Fakat iş burada bitmedi. 15 Mayıs sabahına kadar bu rakam 178 bin sandığa çıktı. Seçimden sonraki pazartesi akşam da yaklaşık yüzde 99’unu ilçelerden tamamladı arkadaşlar. Ama hız çok yavaştı.

'İlk gece 17 bin sandığı göremedik'

Gökhan Bey’in kastettiği, haklı da bir eleştiridir. Özetle diyor ki “İlk gece sabaha kadar yaklaşık 170 bin sandıktan veri geldi ve 192 bin sandığın hepsini göremedik!”

Burada birinci sorun, elbette ki örgütsel zafiyet... Halbuki, o gece o tutanakları göndermek isteseler, bizim bütün sistemimiz buna uygun... Ama süreç çok yavaş işliyor, yani örgütlerin bu işi yapma kapasitesi tam değil .

. Bunu da hiç kimse bilmiyor tabii... Gökhan Bey’in söylediği gibi, 17 bin sandıktaki görevli görevini yapmış mı? Bunun teyidini de ancak YSK bize bir rapor gönderdiği zaman göreceğiz.

17 bin sandıktan bahsediyoruz... 2 buçuk milyon oy farkı var, değiştirmez mi sonucu yani ?

? Ben 313’ü hariç her sandıkta bir görevli görmüştüm. Onları da telefonla arayıp teyit ettik. Bana bu isimleri gönderen kim? İlçe başkanı.

'İlçe başkanlıkları tutanakların yüzde 99’unu ertesi gün tamamladı'