'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü' derken kimi kastetti?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, toplantıda "FETÖ ile iltisaklı, hocacı bir başkan adayı ya da Fenerbahçe’den geçmişte maddi kazanç sağlayan bir başkan adayı ortaya çıkarsa ben de aday olurum, ben buradayım" demişti.

10Haber'in aktardığına göre Yıldırım, bu sözleriyle ilk olarak Sadettin Saran’a mesaj verdi. Saran, 2024 yılındaki kongrede "ne olursa olsun aday olacağını" açıklamıştı.

Saran'la gerilim nereye dayanıyor?

Yıldırım ile Saran arasındaki gerilim eskiye dayanıyor. Yıldırım, Saran’ı yöneticilik yaptığı dönemde Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh’in transferinde maddi çıkar elde etmekle suçlamıştı. 3 Temmuz döneminde Saran’ın radyolarında Aziz Yıldırım ile ilgili yapılan yayınlar ikili arasında ayrı bir rahatsızlık konusuydu.

Saran, 2021’de Aziz Yıldırım’ı kongre öncesi yaptığı basın toplantısı nedeniyle sert şekilde eleştirip Ali Koç’a destek verdi.

Bir diğer isim Mehmet Ali Aydınlar

Aday olacağı konuşulan bir başka isimse Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar.

Yıldırım, zamanında Aydınlar’a 3 Temmuz operasyonundaki tavrı nedeniyle büyük suçlamalar yöneltmiş ancak başkanlığının son döneminde sponsor olmasını kabul ederek beraber poz vermişti. Toplantının sonunda Aydınlar ismi verilerek Aziz Yıldırım’a soruldu. Yıldırım, "Adaylığını açıklasın sonra bakarız" yanıtını verdi.

'Uğur Dündar Fenerbahçe’ye zarar veriyor'

Aziz Yıldırım’ın yüklendiği bir başka isimse Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’dı.

Divan Kurulu başkanlığı seçimlerinde Uğur Dündar’a destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Uğur Dündar, 'Siyaseti, gazeteciliği artık bir kenara bırakacağım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı olmak istiyorum' dedi. Biz de destekledik. Kazandı. Ama geldiğimiz noktada Uğur Dündar Fenerbahçe’ye zarar veriyor" dedi.