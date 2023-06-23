Aziz Yıldırım: Hiç kimse başkanlığa aday olmazsa ben adayım

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Aziz Yıldırım, “5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Basın, Fenerbahçe Kongre Üyeleri ve taraftar... Daha mutlu yaşamak için hayatımı devam ettiriyorum” diyerek konuşmasına başladı.

CNN Türk'teki habere göre, Yıldırım, "Ben 5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatım. Ama beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Basın, Fenerbahçe Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe taraftarları... Ben emekli oldum. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz" dedi.

"Ali Koç'a tavsiyem, güven oyu için acilen bir kongre yapması" diyen Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı. Kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok.

Olağanüstü kongre yap deme sebebim seçim değildi. Güven oyu iste, seçim değil. Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık. 2006'da Denizlispor maçı sonrasında da aynısını yaptık. Ali Bey de o dönem yönetime girdi.

'FETÖ'cü, hocacı aday olursa ben gelip aday olurum'

Adaylar çıksın. Çıkmalıdır. En doğru adayı camiamız destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destek oluruz. Fenerbahçe başkansız kalmaz. En zor zamanlarda, en ağır mali koşullarda başkan adayları çıkmıştır. Fenerbahçe başkansız kalmaz. Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne zarar gelmesin. Fenerbahçe'de her zaman başkan bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler aday olursa ben gelip aday olurum. Bunu böyle bilin. O insanlar bu kulübe giremez!

'Bundan sonra kim yanlış konuşursa mahkemeye vereceğim'

En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık. Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da bunlara inanıp konuşuyorsa o da yalan söylüyor."