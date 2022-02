Adana’da Toros Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 100’ü aşkın noktada açtığı semt evlerine bugün bir yenisi Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan Toros Mahallesi’nde eklendi.



“Adana’da iki buçuk sene önce açtığımız Akkapı Semt Evi’nin ardından bugün de Toros Mahallesi’nde bu dayanışma ışığını büyütmek için bir araya geldik. Mutluyuz, umutluyuz; çünkü başaracağımızı biliyoruz” sözleriyle başlayan açılışta ilk sözü TKP Adana İl Başkanı Alper Oçak aldı.



“Söz gümüşse sükut altındır, diye bir sözümüz var. TDK’deki karşılığı da konuşmak kimi zaman insanın başına bela açabilir şeklindedir. Oysa AKP’nin son yirmi senesine baktığımızda başımıza neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Ülke her geçen gün daha fazla sermayeye teslim edildi, gericilik ülkenin her yerini sardı, çocuklarımız tarikat yurtlarına mahkum edildi. Tüm bunlara karşın düzen muhalefeti bizi sükunete davet edip sandığı beklememizi öğütlüyor.” diyen Alper Oçak buradan umut çıkmayacağını eğer bir umut arıyorsak faturalara karşı ayağa kalkan emekçilere, sokağa çıkan kurye emekçilerine bakmamız ve mücadele etmemiz gerektiğini söyledi.

Toros Mahallesi’nde kadın ve gençlik dayanışmasına dair bir konuşma yapan Eylül Çapar şunları dile getirdi:



“Eşitlik yoksa adalet de yoktur. Eşitlik yoksa adalet eşitsizler arasında güçlü olandan taraftır. Sokakta erkekten, evde kocadan, fabrikada patrondan taraftır. Biz kadınlar da tarafız. Biz kadınlar işçi sınıfının tarafı ve parçasıyız. Özgürlüğümüzü işçi sınıfıyla birlikte kuracağımız eşitlikçi, sosyalist bir Cumhuriyette kazanacağız.



Bugün açtığımız semt eviyle daha çok liseli kardeşimize seslenecek daha çok üniversiteli arkadaşımızın koluna gireceğiz. Semt evlerimizde buluşup memleket sohbetleri gerçekleştireceğiz. Ve tek bir sıra arkadaşımızın sonu Enes Kara gibi olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu karanlığı dağıtmak için hepinizi mücadeleye, Türkiye Komünist Partisi saflarına davet ediyorum.”

Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan semt evlerinin çalışmalarına dair bir sinevizyon gösterimiyle devam eden açılış etkinliğinde son olarak Umut Haskan söz aldı:



"Her şeye her gün zam geliyor, haklarımız günden güne tırpanlanıyor, etrafımızı betonlar çeviriyor, çocuklarımız oynayacak alan bulamıyor, aldığımız nefes zehirli, kadına ve çocuğa karşı şiddet başta gelmek üzere, şiddet her yanı sarıyor, aldığımız eğitimin kalitesi düşüyor, yiyip içtiklerimiz kimyasala bulanıyor, başını sokacak bir ev ve bugün artık bir lüks sayılmaması gereken otomobil almak için hayatımızın 20 yılını feda etmemiz gerekiyor. Daha pek çok şey sayabiliriz. Öyleyse halkımız neden ayağa kalkmıyor, neden sesini yükseltmiyor?"

'Bizi sessizleştiren yalnızlığı yıkmak için'

Haskan sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun çok açık bir yanıtı var bize göre. Tek başınaysan, dört duvar arasındaysan, sesine ses verecek kimse yoksa nasıl sesini yükselteceksin? Nasıl ayağa kalkacaksın? Seninle birlikte hareket edecek insanlar çevrende değilse nasıl baş kaldıracaksın, iyi için, güzel için nasıl mücadele edeceksin? O yüzden diyoruz ki iyiyi, güzeli inşa etmenin, sesini yükseltmenin tek yolu, aynı şeyleri isteyen, aynı sorunları yaşayan insanlarla birlikte olmaktır.



İşte Toros Semt Evi tam olarak bunu sağlamak, bizi sessizleştiren yalnızlığı yıkmak için açılıyor. Videolarda bunun kolayca başarılabildiğini gördük. Burada bir mutluluğu inşa etmemiz, çocuklarımız için aydınlık bir geleceğin adımlarını atmamız, başka bir dünyanın mümkün olduğunu onlara göstermemiz hiç zor değil. Tek yapmamız gereken bir araya gelmek ve çözümlerimiz üzerinde birlikte düşünmek.”



Umut Haskan’nın konuşmasından sonra katılımcılar semt evine dair fikirlerini dile getirirken katılımcıların bir kısmı da TKP gönüllüsü olmak için form doldurdular.