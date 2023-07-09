Adana'da Onur Haftası açıklamasına polis saldırısı: 18 gözaltı

Adana LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Atatürk Parkı'nda açıklama yapmak istedi. Adana Emniyeti ise, Adana Valiliği'nin 3 boyunca aldığı eylem ve etkinlik yasağını gerekçe göstererek, açıklamaya izin vermedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre polislerce etrafları sarılan kitleye polis sert bir şekilde müdahale etti. Müdahalede basın mensupları da engellenmeye çalıştı. Kitle içerisinde bulunan Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca polislerce darp edilerek, gözaltına alınmak istendi. Polis müdürünün Koca'ya müdahale ederek, gözaltına almakla tehdit etmesi dikkat çekti.

Polisler, aralarında HDP Adana İl Eşbaşkanı Helin Kaya, avukatlar Zelal Demiray, Umay Büyükdağ ve Baran Taygun Metin olduğu 18 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Yaşananlara gözaltı aracı önünde tepki göstermek isteyen Koca, polislerce engellendi. Koca daha sonra olay yerinden ayrılarak, Adana Adli Tıp Kurumu'na darp raporu almak için gitti.

Gözaltına alınan 18 kişinin Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü, burada darp rapor aldıkları ve ifadeleri ardından serbest bırakacakları öğrenildi.