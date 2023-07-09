Eskişehir’de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 18 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen Onur Yürüyüşü öncesi polis yürüyüşün yapılacağı Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ni ablukaya aldı. Eskişehir Valiliği'nin yasak kararı aldığını belirten polis, yürüyüş ve basın açıklamasına izin vermeyeceği anonsu yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, yürüyüş için toplananlar dağılmak için süre istedi. Yürüyüş için gelenlere sert müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar. “Asla yalnız yürümeyeceksin", “Trans cinayetleri politiktir” sloganları attı.

Gözaltına alınan 18 kişiden 2'sinin avukat olduğu açıklandı.

Eskişehir Valiliği, 14 Haziran’da LGBTİ ve derneklerinin, Onur Haftası etkinliklerini yasakladığını duyurmuştu.