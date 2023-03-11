Adana’da Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Dünya Emekçi Kadınları Günü buluşması

Adana’da Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle “bir kez daha enkaz altında kalmamak için…” başlıklı bir buluşma düzenledi.

Adana Toros Semt Evi’nde düzenlenen ve çok sayıda kadının katıldığı toplantı, Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yayınlanan “Yarınlara Sözümüz Var: Yeni Bir Ülkeyi Hep Birlikte Kuracağız!” başlıklı açıklamanın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, kadınlar mücadele deneyimlerini aktarırken örgütlü mücadelenin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar aldığı için dışarıda kalmak zorunda kalan kadınların da katıldığı etkinlikte, depremin insan psikolojisi üzerinde yarattığı tahribat, kadınların deprem sonrası yaşadığı zorlukların yanı sıra çalışma hayatında kadınların yaşadığı derin sömürü de konuşuldu.

Eşitsizliklere, sömürüye; kadınlara dönük taciz ve tecavüzlere karşı Kadın Dayanışma Komiteleri’nin yürüttüğü mücadele ve bu mücadelede semt evlerinin ne kadar önemli bir yer tuttuğunun konuşulduğu etkinlik örgütlü mücadeleye yapılan çağrıyla sona erdi.