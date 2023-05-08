Adana'da kadın cinayeti: Derya Şengül, evinde öldürülmüş halde bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir kadın cinayeti işlendi.

DHA'nın haberine göre bugün öğle saatlerinde, Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında ölü halde bulunca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi. Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.