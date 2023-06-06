Adana'da jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, ilçede jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Boyraz'ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi.

Boyraz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Moruna kaldırıldı.

Bayram Boyraz'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.