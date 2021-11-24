Adana'da halk pahalılığa karşı sokağa çıktı

Siyasi parti ve emek örgütlerinin çağrısıyla Gençlik Meydanı'nda bir araya gelen Adana halkı basın açıklamasıyla zamlara tepki gösterdi ve hükümeti istifaya çağırdı.

Adana polisinin baskı ve engelleme çabalarına rağmen yapılan basın açıklamasında, "Büyük şirketler rekor kârlar açıklıyorlar. Şöyle büyüdük, şöyle ilerledik, şöyle kalkındık... Peki biz emekçilere, halka ne düşüyor bu zenginlikten? Birileri semirdikçe semirir, zenginliğine zenginlik katarken, halk her geçen gün yoksullaşıyor. Krizden çıkışın ağır faturasını ödemeyi reddedip, İş, ekmek, özgürlük talepleri için hep birlikte mücadele etmeliyiz" denildi.

Basın açıklaması boyunca, "Boyun Eğme, memlekete sahip çık", "İş, ekmek, özgürlük", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Hükümet İstifa" sloganları atıldı.

Basın açıklaması Adana halkına yapılan pahalılığa karşı daha fazla ses çıkarma çağrısıyla sona erdi.