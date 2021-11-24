Ekonomik gelişmeleri protesto edenler İzmir'de eylemdeydi: ‘AKP’den hesabı biz soracağız’

İzmir Bayraklı’da buluşan halk “AKP’den hesabı biz soracağız’ sloganı ile yürüyüş yaptı.

Dün, Ankara ve İstanbul’da ekonomik gidişatı ve hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa çıkan yurttaşların ardından, İzmir Bayraklı’da da yurttaşlar TKP'nin çağrısıyla sokağa çıktı.

“Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” ve AKP’den hesabı biz soracağız” sloganlarıyla sokağa çıkan yurttaşlar hükümeti istifaya davet etti. Yürüyüş yapanlara çevreden de çok sayıda destek alkışı geldi.