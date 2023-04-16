Adana'da dördüncü semt evi açıldı: Yavuzlar Semt Evi

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 200'ü aşkın noktada açtığı semt evlerine bugün bir yenisi Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Yavuzlar Mahallesi’nde eklendi.

"TKP, ülkemizin dört bir yanında birer birer semt evi açmakta. Bugün bir yenisini Yavuzlar’a açıyoruz. Toros Semt Evi, Akkapı Semt Evi, Anadolu Semt Evi'nden sonra bugün açılışını yaptığımız Yavuzlar Semt Evi'miz Adana’da, bu bereketli topraklarda 4. semt evimiz" sözleriyle başlayan açılışta ilk sözü TKP Adana İl Örgütü üyesi Didem D. aldı.

Açılışa katılanları selamlayan Didem D., ardından semt evlerinin amacının ne olduğuna değinerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Semt evi nedir? Semt evleri ne işe yarar? Yakın geçmişten çarpıcı bir örnekle açıklamak istiyorum.

Ülkemizde yıkıcı bir deprem oldu. Yurttaşlarımız günlerce enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Sosyal medyadan, televizyonlardan takip edildi öfkeyle, hınçla ve en çok da umutsuzca hislerle... Çünkü hepimiz ortak bir hisse ve endişeye sahiptik; AKP gibi bir iktidarın memleketi yıllardır sürüklediği o kara delikte yurttaşları kurtaracak ne planı vardı ne de kaygısı... Bunu çok iyi biliyorduk. Ama bir şeyler yapmalıydık. Ve semt evlerimiz bunun adresi oldu. Kimi partili arkadaşlarımız saatler sonra deprem bölgesindeydi, gidemeyenimiz ise soluğu semt evlerinde alarak, o karanlıkta ilk ışığı yakmıştı. O an itibariyle yardım çalışmaları başladı. Semt evlerimiz -başta Toros Semt Evi'miz olmak üzere- Adana’daki yardımların toplandığı merkezler haline geldi.

Öfkemizi, çaresizliği dayanışmaya ve umuda dönüştürdük. Umutlandık, umutlandıkça daha çok dayanışma gösterdik. Ben ne yapabilirim diyen insanlar yanımıza gelmeye başladı. Semt evlerimiz deprem boyunca, komşularımız, arkadaşlarımız, yardım etmek isteyen herkesin bir anda evi oluvermişti.

İşte semt evleri bu yıkılası ahlaksız düzenin biz emekçilere hissettirdiği ve dayattığı çaresizliğe karşı umudun ve halkın evleridir."

TKP Adana Milletvekili Adayı Seçil Özkara söz alarak şunları dile getirdi:

"Birçoğunuz gibi ben de bir işçiyim. Ekmeğimi alın teri dökerek, her gün delicesine emek harcayarak kazanıyorum. Ben de sizler gibi evimi geçindirmekte, evimin giderlerini karşılamakta zorluk çekiyorum. Ben de sizler gibi depremde zarar gördüm. Göz göre göre ölüme terk edilen insanlarımız için gözyaşı döktüm. Ben de sizler gibi öfke doluyum, memleketi bu hale düşürenlerden, bizi sefalete sürükleyenlerden bıkmış durumdayım. Bunlar gitsin istiyorum.

Göreceksiniz ki parti sizi asla yalnız bırakmayacak. Göreceksiniz yarın oy istemek için eşiğinizi aşındırmaya koşacak diğer partiler seçimler biter bitmez kaybolacaklar ama parti (TKP) sizlerle kalmaya devam edecektir. Sıcak çayını, simidini, peynirini, aşını ekmeğini, düşünü umudunu sizlerle paylaşacak; dayanışmanın, kardeşliğin, dostluğun ve gelecek güzel günlerin müjdecisi olarak sizlerle birlikte ter döküp tüm gücüyle çalışacak. Mutlaka kazanacağız, dostlar."

Son olarak açılışta söz alan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı şunları aktardı:

"Büyük bir çaresizlik ve yalnızlık yaşıyoruz. Bu yalnızlık ve çaresizliği azaltmaya bu düzenin sahibi olan devletin veya bu düzenin sahibi olan patronlarının devletinin gücü yetmez mi? Yeter.

Peki neden bunu yapıyorlar, neden bu halkı yalnız kılmaya, bu halkı çaresizleştirmeye, bizleri bu kadar sıkıştırmaya devam ediyorlar? Seçimin arefesindeyiz yok mu şöyle üç yardım dağıtmak, beş para vermek... Yapıyorlar kendilerince ama yine de bu çaresizlik ve yalnızlık duygusunu azaltamıyorlar. Bunun bir nedeni var; çünkü güçlerini bizlerin yalnızlığımızdan ve çaresizliğimizden alıyorlar. O nedenle bizi o asgari ücret denilen aslında ölüm koşullarında maaş alarak mahkûm ettiler o yüzden dokuz on milyon insanı işsizlikle terbiye ettiler. Ya da bizleri yarınsızlaştırdılar.

Bizim bir sözümüz var. Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekili adayı olan herkes bu sözün altına imza atmış durumda. Ve biz de diyoruz ki Türkiye Komünist Partisi bu seçimlerde sadece ve sadece halkı, emekçi halkı insanları ve yurttaşları temsil edecektir.

Türkiye Komünist Partisi'nin meclise koyacağı her vekil ancak ve ancak emekçi halkın çıkarlarını temsil edecektir. Bunu temsil etmeyen hiçbir Türkiye Komünist Partisi milletvekili o mecliste barınamaz.

Bir bildiri yayınlayacağız biz o bildiride ilan edeceğiz, ama vaat etmeyeceğiz. Şimdi izliyorsunuzdur AKP sanki yirmi bir yıldır iktidarda değilmiş, sanki o getirmemiş gibi çıktı AKP'li Cumhurbaşkanı açıkladı dedi ki, 'Biz devlet memuru alımlarında mülakatı kaldıracağız'. Yirmi bir senelik iktidarı boyunca bunu yapmamış. Bu mülakatı sen getirdin, getirmekle kalmadın suyunu çıkardın. Cemaate üye alır gibi mülakatlar yaptın.

Biz bir vaatte bulunmuyoruz. Biz çok açık bir şey söylüyoruz. Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynakları, emek gücü, insanlarının niteliği başlı başına inanılmaz bir zenginlik.

Bu ülkede işsizlik yasaklanacak. Türkiye Komünist Partisi iktidara geldikten bir hafta sonra işsizlik yasaklanacak. Bu ülke devletçi merkezî bir planlamalı ekonomi ile derhal ayağa kalkacaktır. Bu ülkede bir hafta içerisinde güvenli sağlıklı konutları olmayan yurttaşların konutları olacaktır. Konut zenginlerinin konutlarına el konulacak onlar devletin ve yurttaşların kullanım hakkı konutları haline getirilecek. Bu bir vaat değildir çünkü insanların güvenli sağlıklı konutlarda yaşaması bir haktır. Yirmi birinci yüzyılda bu hakkı vermeyen her iktidar da gericidir."

TKP MK Üyesi Savaş Sarı'nın konuşmasından sonra sona eren etkinliğe katılan kimi yurttaşlar TKP'ye gönüllü üyelik başvurusunda bulundular.