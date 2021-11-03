Adana'da aprona giren sığınmacılar sınır dışı edildi

Adana'da dün Tatvan’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen tırda arama başlatıldı.
Tırın kasasından 111’i Afganistan, 8’i Pakistan ve 1’i Bangladeşli olduğu öğrenilen 120 sığınmacı çıktı.
Polis tarafından Şakirpaşa Karakolu'nda tırdan indirilmek istenen 40 sığınmacı bir anda karakoldan koşarak uzaklaşmış, karakol yanında bulunan Adana Şakirpaşa Havalimanı duvarından atlayarak aprona girmişti.
Olay sebebiyle havalimanında uçak seferleri geçici olarak aksamıştı.
Olayla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra sığınmacıları getiren 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı. 120 kişi sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.