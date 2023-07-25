Adana'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem

Adana'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Adana'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi.

AFAD Kozan ilçesinde, saat 10.57’de, 9 kilometre derinlikte, 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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