Adana'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi.
AFAD Kozan ilçesinde, saat 10.57’de, 9 kilometre derinlikte, 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İrem Yıldırım
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adana'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Adana'da 4,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi.
AFAD Kozan ilçesinde, saat 10.57’de, 9 kilometre derinlikte, 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.