Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, saat 07.48'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre, saat 07.48'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.