Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.27'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.3 kilometre olarak kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.27'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.3 kilometre olarak kaydedildi.