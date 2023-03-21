Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.27'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 11.3 kilometre olarak kaydedildi.