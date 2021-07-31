Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Buna göre Adana Kozan, Hatay Kırıkhan ve Muğla Fethiye'deki yangınlar kontrol altına alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adana Kozan, Hatay ve Fethiye yangınları kontrol altına alındı
Adana Kozan, Hatay Kırıkhan ve Muğla Fethiye'deki yangınlar kontrol altına alındı.
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Buna göre Adana Kozan, Hatay Kırıkhan ve Muğla Fethiye'deki yangınlar kontrol altına alındı.