Adana Kozan, Hatay ve Fethiye yangınları kontrol altına alındı

Adana Kozan, Hatay Kırıkhan ve Muğla Fethiye'deki yangınlar kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Buna göre Adana Kozan, Hatay Kırıkhan ve Muğla Fethiye'deki yangınlar kontrol altına alındı.

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Depremler, seller ve şimdi yangın… AKP’nin umrunda değil

Bu yangın yerinden çıkışın tek bir anahtarı var, o da örgütlülük. Dün İzmir Depremi’nde, bugün Manavgat yangınında örülen dayanışmayla, o anahtar elden ele dolaşıyor.'