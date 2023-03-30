Adana Demirspor'dan kendi taraftarlarına suç duyurusu: 'Kulübün marka hakkına tecavüz' iddiası

Adana Demirspor Kulübü, '6. Bölge' isimli taraftar oluşumun depremzedelerle dayanışmak için hazırladıkları afişlerde kulüp logosuna yer vermesi gerekçesiyle oluşum hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kulüp yönetimi adına yapılan suç duyurusunda “Kulübün marka hakkına tecavüz” iddiasına yer verilirken, 6. Bölge de suç duyurusu üzerine bir açıklama yayınladı ve suç duyurusunun geri çekilmesini istedi.

6. Bölge tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat tarihinden itibaren halkın kendi yaralarını sarmak için seferber olduğu süreçte biz 6. Bölge olarak Adana'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına hazırladığımız afişlerde halkın takımı olan Adana Demirspor logosunu, Şimşekler Grubu logosunu ve kendi logomuzu kullandık. Yine aynı afişin yanında alışveriş fişlerini, faturalarını şeffaflık gereği paylaşmaya özen gösterdik.

Bunları delil olarak toplayan Adana Demirspor Kulübü avukatı, 6. Bölge'ye kulübün marka hakkına tecavüz etmekten suç duyurusunda bulunmuş.

Belirtmek isteriz ki Adana Demirspor halkın takımıdır. Bizler evimizin duvarlarında, iş yerlerimizin kapısının önüne astığımız bayraklarda, araçlarımızın üstünde, cebimizdeki üç kuruş parayla gittiğimiz deplasmanlarda, kısacası hayatımızın her alanında olduğu gibi depremzedeler için yaptığımız yardımlarda da Adana Demirspor logosunu kullandık.

Bugüne kadar halkın takımı olan Adana Demirspor'un logosunu kullanırken kimseden icazet almadık, bundan sonra da almayı düşünmüyoruz. Adana Demirspor yönetimine sesleniyoruz: Halkın yardımına koşmaya çalışan taraftara uyguladığınız bu tutumdan derhal vazgeçin ve suç duyurusunu geri çekin!”