Adalet Partisi Genel Başkanı Öz desteğini açıkladığı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile saat 15.00’te Adalet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ilk turda aldığı 5,17 oydan sonra ikinci turdaki tutumunun ne olacağı merak edilirken, Vecdet Öz, ittifakın sona erdiğini belirtmişti. Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir” demişti. Adalet Partisi geçtiğimiz gün ise cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurmuştu.