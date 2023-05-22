Sinan Oğan: Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil

Bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’dan hangisini destekleyeceğini açıklayacak olan Sinan Oğan, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüş farklılığı yaşadıklarına ilişkin iddiaya, “Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da... Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok” yanıtını verdi.

Oğan, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmelerde size bir teklifte bulunuldu mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"İkisine de 'Sizden şunu istiyorum' diye bir teklifle gitmedim. İlkeler bazında konuştum. Dolayısıyla, anlaşacağım ve destekleyeceğim tarafla ilgili ilkeler bazında karar vereceğim. Asla 'Şunu aldık, şunu verin' olmayacak. Beni birçok şeyle suçluyorlar. Benim öyle bir talebim ve niyetim yok.”

Oğan, "Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusuna da “Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok” cevabını verdi.