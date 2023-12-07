Adalet Bakanlığı'ndan 'Mansur Yavaş yargılansın' başvurusu

Rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri davaları sürerken, Adalet Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 2019 yılında Sözcü Gazetesi’nde TOGO Kuleleriyle ilgili yapılan röportaj hakkında hem Sinan Aygün’ün hem de Melih Gökçek’in avukatlığını yapan Mehmet Ali Alan tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve savcılık konu hakkında takipsizlik kararı vermişti. Adalet Bakanlığı, Mansur Yavaş’ın adaylığının açıklanmasının hemen ardından mahkemenin yaklaşık üç yıl önce aldığı takipsizlik kararını kanun yararına bozma istemi ile başvuruda bulundu.

Yavaş, röportajda hem TOGO Kulelerinin hem de Gökçek döneminden itibaren Belediyenin avukatı olan Mehmet Ali Alan’ın iki kurum arasında çok net menfaat çatışması bulunmasına rağmen görevini sürdürdüğünü ifade etmişti. Yavaş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen TOGO Kuleleri planının iptalinin yürütmesini durdurma kararının Mehmet Ali Alan tarafından aylarca Belediyeye bildirilmediğini ve bu süreçte inşaatın hukuka aykırı olarak devam ettiğini söyleyerek örtülü destek verildiği düşüncesiyle Mehmet Ali Alan hakkında gerekli makamlara başvuru yapıldığını vurgulamıştı.

Adalet Bakanlığı 3 yıl sonra harekete geçti

Adalet Bakanlığı'nın yıllar sonra attığı adımın Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne adaylığını açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. ''Kanun yararına'' talep edilen bozma talebinde röportajdaki ifadelerin Melih Gökçek’e ile yakınlığıyla bilinen Mehmet Ali Alan’ı küçümseyici, incitici ve zan altında bırakan mahiyette olduğu belirtildi.