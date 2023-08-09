Adalet Bakanlığı, CHP heyetiyle Barış Pehlivan görüşmesini iptal etti

Cezaevine girmeye hazırlanan gazeteci Barış Pehlivan için harekete geçen CHP'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi bakanlık tarafından iptal edildi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki heyetin Bakan Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmenin Tunç'un 'programı' gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, bugün saat 12.00'de, 5. kez cezaevine girmeye hazırlanan gazeteci Barış Pehlivan'ın durumunu görüşmek üzere Adalet Bakanı Tunç ile bir araya gelecekti. Heyet görüşmenin ardından saat 13.30'da TBMM Ana Bina Toplantı Salonu'nda basın toplantısı yapacaktı.

Başarır'dan açıklama: Yarım saat kala iptal edildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gazeteci Barış Pehlivan ile ilgili yapacakları görüşmeyi son anda iptal etmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Başarır şunları söyledi:

"Görüşmeye dakikalar kala, Adalet Bakanı çok önemli bir işi olduğunu belirterek iptal etti. Sebepsiz ve devlet nezaketine uymaya bir biçimde iptal etti. Barış Pehlivan'ın durumu görüşme için bu görüşmeyi yapacaktık. Bugünkü görüşmenin konusu bir adalet arayışıydı. Ben buradan sormak istiyorum Adalet Bakanı'na: Adaletten daha önemli ne işi olabilir? Kendisini aradım, durumu anlattım. O da telefonu kapatmadan ajandasına bakıp Çarşamba günü saat 12.00'da arkadaşlarımızla görüşebileceğini söyledi. Yarım saat kala görüşme iptal edildi."

Ne olmuştu?

Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı. 31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.

Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullanmıştı.