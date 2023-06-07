Adalet Bakanı'ndan 'Can Atalay' açıklaması

AKP'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuksuz şekilde tutukluluğu süren TİP milletvekili Can Atalay'a ilişkin açıklamada bulundu.

"Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor" diyen Tunç, "Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığı'mızla Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.