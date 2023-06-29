Adalet Bakanı Tunç: İsveç'te meydana gelen Kuran yakma olayını lanetliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsveç'te meydana gelen caminin önünde Kuran-ı Kerim'i yakma olayını buradan Bartın'dan lanetliyoruz. Özellikle NATO zirvesi öncesi bu tür girişimlerin, bu tür çirkinliklerin olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” dedi.



DHA'nın haberine göre; AKP Bartın İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katılan Tunç, törende konuşma gerçekleştirdi. Tunç, konuşmasında İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir caminin önünde Kuran yakılmasına tepki gösterdi.

Tunç, olay ilişkin şöyle konuştu:

"Düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı hem bizim hukukumuzda, Anayasamızda hem de uluslararası açıkça bellidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi altına imza attığımız sözleşmenin 9’uncu maddesi din ve vicdan özgürlüğüne amirdir. Din ve vicdan özgürlüğünün korunmasına amirdir. Ama maalesef bugün görüyoruz ki o sözleşmenin altına imza atan Avrupa ülkelerinde maalesef kötü uygulamaların olduğunu görüyoruz.

'NATO zirvesi öncesi bu tür girişimlerin olmaması için tedbirlerin alınmasını istiyoruz'

İşte İsveç'te meydana gelen caminin önünde Kuran-ı Kerim'i yakma olayını buradan Bartın'dan da lanetliyoruz. Bu din ve vicdan özgürlüğüne bir saldırıdır. Avrupa da bunun gerçekleşmiş bir yüz karasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dokuzuncu maddesi din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına alır. Bunun altına imza atan ülkeler, din ve vicdan özgürlüğüne yapılmış olan bir saldırı noktasında tedbir almak zorundadır.

Ama maalesef İsveç'te bunun olmadığını görüyoruz. Özellikle NATO zirvesi öncesi bu tür girişimlerin, bu tür çirkinliklerin olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü bu en temel insan hakkıdır ve bunu Türkiye olarak tepkimizi başta Dışişleri Bakanımız ve partimizin sözcüsü ve diğer yetkili makamlarımız ortaya koydular. İnşallah bir daha tekrarlanmaz."