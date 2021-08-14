Adalet Bakanı Gül, Emirhan Yalçın'ın evinde Kuran okudu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Altındağ’da bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın evinde Kuran okudu.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Altındağ'daki kavgada bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. 

Ziyarette Kuran okuyan Adalet Bakanı Gül, daha sonra hukuki süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

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