Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Altındağ'daki kavgada bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.
Ziyarette Kuran okuyan Adalet Bakanı Gül, daha sonra hukuki süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Gül, Emirhan Yalçın'ın evinde Kuran okudu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Altındağ’da bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın evinde Kuran okudu.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Altındağ'daki kavgada bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.
Ziyarette Kuran okuyan Adalet Bakanı Gül, daha sonra hukuki süreci yakından takip ettiklerini söyledi.