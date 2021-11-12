Adalet Bakanı Gül: Diyarbakır Cezaevi'ni kapatıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'daki programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Bakan Gül buradaki konuşmasında Diyarbakır Cezaevi'nin boşaltılacağını söyledi.

Gül, "90'lar, 90'larda kaldı, kimse Türkiye'nin yolunu o eskiye çeviremeyecek. 12 Eylül'ün önemli sembollerinden biri olan Diyarbakır cezaevinin yakın bir dönemde boşaltacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Diyarbakır'a geldiğinde bunu ifade ettiler. Diyarbakır Cezaevi'nde 12 Eylül'de insanlık dışı ve keyfi uygulamalara, işkencelere maruz kalan Diyarbakır Cezaevi'ni kapatıyoruz" şeklinde konuştu.