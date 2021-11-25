Adalet Bakanı Gül: Bana kimse cübbe giydiremez...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu.

Kendisine yönlendirilen yargılama süreçleriyle ilgili eleştirilere cevap veren Bakan Gül, “Adalet Bakanı olarak biz yürütmenin parçasıyız ve yürütmenin içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Yargının işini yargıya bırakacağız. Burada Adalet Bakanı’na kimse cübbe giydiremez. Hakimler, savcılar kendi kararlarını kendileri vereceklerdir. Ben yürüyen hiçbir davayla ilgili yorum yapamam. Var mı görüşüm, elbette var. Ama ne zaman görevim biter avukatlık yaparım o zaman konuşurum” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na Adalet Bakanlığı’nın bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde söz alan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, devam eden dava dosyaları eleştirileri hakkında konuşarak, “Sembolik bile olsa HSK Başkanı sıfatıyla da bu konuda bir görüşte bulunmam asla yakışık almaz. Mahkemeler, savcılıklar adalet bakanının taşra teşkilatı değildir. Bağımsızdır ve tarafsızdır. Yargının gözü bağlıdır. Kulağı da bu anlamda telkinlere kapalıdır” iddiasında bulundu.

Gül, “yargının kendi kararını dosyaya bakarak aldığını, yargı alanında konuşma yetkisi bulunmadığını ve yargının sözcüsü konumunda olmadığını” vurgulayarak “Yargının sözü kararlardır. Yargı kendi anayasal yetkisini kendi kullanması lazım. Kim tutuklanacaksa kim serbest kalacaksa bunun kararını verecek yargıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, konuşmasında ayrıca sorulan diğer sorulara da yanıt vererek, anayasa tartışmalarına da değindi ve ‘anayasayı birlikte yapma’ çağrılarını yineledi (ANKA)