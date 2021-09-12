Adalet Bakanı: AK Parti ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir şeye müsaade etmez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Ulucanlar Cezaevi Müzesinde, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve 25 televizyon kanalında canlı olarak ortak yayınlanan “Anadolu Soruyor" programında soruları yanıtladı.

Yeni anayasa çalışmasında gelinen son durum sorulan Gül, bu zamana kadar mevcut Anayasa'da yapılan değişikliklerin Anayasa'nın sivilleşmesine katkı yaptığını ancak Anayasa'yı sivil yapmadığını savunarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet önerilerini hazırladı. Partimizin, yetkili kurullarında nihai halini ortaya koyduktan sonra diğer siyasi partilere çağrıları da var. Meclis açıldıktan sonra takvim netleşecektir" dedi.

Yargı reformu

"Yargı reformu anlamında Meclis açıldıktan sonra çok önemli adımların atılmasını bekliyoruz" diyen Gül, "Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamak üzere. Bir hafta ya da en geç iki hafta içinde hem hâkim savcı hem de icra sınav sonuçları açıklanacak. Tecrübe paylaşımı almış bir hakim ve savcının cübbeyi giydiğinde yargısal yetki yapmasını hedefliyoruz. Hakim adaylığından ziyade hakim yardımcılığı gibi bir süreci somutlaştırıp kamuoyuyla paylaşacağız. Savcı yardımcılığı da olacak" diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemesi

AKP'nin yeni dönemde Meclis'e sunması beklenen sosyal medya yasası teklifine ilişkin görüşleri ve sansür eleştirileri sorulan Gül, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada düşünce özgürlüğü ve bu platformların kısıtlanmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu olamaz. AK Parti'nin eleştirinin suç oluşturmayacağına ilişkin yargı paketleri var. Eleştiri ile hakaret birbirinden farklı. Bunun değerlendirmesini yapacak olan da yargıdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yasakçı bir anlayış içinde olamayız. Tüm kurumlarla bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma sosyal mecralar üzerinde kişilerin, kurumların dezenformasyona uğramamasıdır. Klavye karşısında insan, karakter suikastı yapmaya hukuk izin veremez. Elinde belge, delil varsa adliyeler, kolluk açık. Bunun partisi, cinsiyeti, siyaseti yok. Partiler üstü.

Kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç varsa bunlar üzerinde kafa yoruluyor. Dünya örneklerine bakılıyor. Dezenformasyon ve insan onuruna yönelik saldırılarla en etkili şekilde nasıl mücadele etmek gerekiyorsa bununla ilgili değerlendirme sürüyor. Netleşmiş bir konu yok, olduğunda partimiz bunu açıklayacaktır. AK Parti, sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez."