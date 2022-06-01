Adalet Bakanı Bozdağ: Kiralarda miktar üzerinden değil, oran üzerinden bir düzenleme yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "(Kira düzenlemesi) Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindi. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır." dedi.

Kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasının yarısı olabilir

Adalet Bakanı Bozdağ, kira düzenlemesinde sona gelindiğini, buna göre artış oranları mevcut durumdaki gibi 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre değil, belirlenecek yeni bir oran üzerinden yapılacak. Bu oranın da 12 aylık TÜFE ortalamasının yarısı olacağı belirtiliyor.

Yeni yapılacak düzenlemeyle, evini ilk kez kiraya verenler ile mevcut kontratını yenileyenler için farklı şartlar belirlenecek. Evini yeni kiraya verecekler için rayiç bedele bağlı bir değer belirlenmesi tartışılıyor. Düzenlemeye rağmen kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık oluşursa devreye arabulucular girecek.

'Hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül'

Bakan Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda kendisinin de yer aldığı toplantıda, bazı başlıklar üzerinde durulduğuna dikkati çekerek, "Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.

'Miktar üzerinden değil, oran üzerinden geçici bir düzenleme olacak'

Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz" diye konuştu. Bekir Bozdağ, düzenlemede belirlenecek oranın değişken değil, sabit olacağını da sözlerine ekledi. Bakan Bozdağ, düzenlemenin geçici olacağını söyledi.