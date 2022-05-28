Bakan Kurum: TÜFE'nin altında bir kira düzenlemesi için çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "sorunun önüne geçebilmek için bakanlıkların çalışmalarının devam ettiğini ve iki hafta içinde kararın açıklanacağını" söyledi.

Bakan Kurum, "Kira düzenlemesi konusunda gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek. TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'Evi olmayanlar kira öder gibi ev sahibi olacak'

Bakan Kurum, kira fiyatlarının da altında taksitle ev sahibi olacağını iddia etti. Kurum konuşmasına, "Kiranın da altında taksitle ev sahibi olacak vatandaşlarımız. Evi olmayanlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Vatandaşlarımıza arsa tesisi yapacağız" diye devam etti.

'Salda Gölü'ne araç gelmeyecek'

Salda Gölü kıyısına artık araçların gelmeyeceğini söyleyen Bakan Murat Kurum, "Daha öncesinde atık su bırakılıyordu. Beyaz adalar kısmına girmeyi yasakladık. Halk plajı olan kısımda da tamamen ahşap, oradaki yerel halkımızın, vatandaşlarımız için yer yaptık. Ürünlerini vatandaşlarımıza satıyorlar, biz bu projeyi yapmaktan çok mutluyuz. 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; gitsinler Salda Gölü'nü görsünler" diyerek gölün temizliğinin sağlandığını öne sürdü.

Kurum, "Çok önemli bir proje ama maalesef bunu söylemek istiyorum; akla, hayale, hukuka, insanlığa sığmayacak ithamlarla da karşı karşıya kalıyor. Sahte gündemlerle bizim dünyada ödül almış projemize ilişkin iftiralarla, söylemlerle..." diyerek çıkan haberleriyse yalanladı.

'Atatürk Havalimanı'nda doğu batı yönündeki pist kalıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda doğu batı yönündeki pist kalacağını, diğer pisteyse millet bahçesi yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, "Tek pist devam edecek. Afet zamanında hizmet verecek. Kargo uçuşları yapılmayacak. Terminallerin hepsi kalacak. Bu binaları restore ederek fuar alanına çevireceğiz. Robotik alanlar oluşturacağız. Çocuklar gelip deneyler yapacak. Konut imarına kesinlikle açılmayacak. Hangarlar korunacak" dedi.