Adalet Bakan: Adaletin asıl tecelligâhı koca koca binalar değil sizin temiz vicdanınızdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adaylarına , "Adaletin asıl tecelligahı koca koca binalar değil sizin temiz vicdanınızdır. Türkiye'de yargı kültürü anlamında çok önemli bir birikim var. Bu birikimi en iyi uygulama ile sizlerin hayata geçireceğine inanıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Adalet Akademisi 25. Dönem (2. grup) hakim ve savcı adaylarının hazırlık eğitimlerinin açılış programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada hakim ve savcıların sorumluluğunun büyük olduğunu hatırlatan Gül, "Sorumluluğumuz büyüktür. Esas itibari ile de adalet talebini karşılayan çok ulvi bir mesleğe ve göreve sahipsiniz . Asıl makam milletin nezdinde olan yüce makamdır" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'de yargı kültürü anlamında önemli bir birikim var'

İHA'nın aktardığına göre Gül, önlerine gelecek her dosyanın bir insan hikayesine temas ettiğinin unutulmaması gerektiğine değinerek, “Türkiye'de yargı kültürü anlamında çok önemli bir birikim var. Bu birikimi en iyi uygulama ile sizlerin hayata geçireceğine inanıyorum. Çünkü en iyi kanun en iyi uygulamadır, en iyi reform en iyi uygulamadır. Bunları da yapacak olan sizsiniz. Tüm bu meslek hayatınız boyunca karşınıza daima bir insan çıkacak, bir insanın hayatı çıkacak bir insanın dramı, mağduriyeti, hakka ulaşma yolundaki çabası, gayreti, azmi eğer o hakka teslim ederseniz adliyeden çıkarken ‘hak yerini buldu dedirtirseniz’ insanın devlete, geleceğe, kendine olan saygısı artar. Bunu yapmak sizin elinizde. Önünüze gelecek her dosyanın bir insan hikayesini temas ettin asla ama asla unutmayın” diye konuştu.

'Aklınızı vicdanınızı hiç kimseye kiraya vermeyin'

"Adaletin asıl tecelligâhının koca koca binalar değil, hakim ve savcıların temiz vicdanıdır" diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle hukuk kalitesine verilen değer sebebiyle bu imkanlar verilmiştir ve esas itibari ile teknik olarak her türlü imkanımız var. Yarın göreve başladığınızda da bu imkanların en güzelini göreceksiniz, daha da güzelini yapmaya çalışıyoruz. Ama unutmayın adaletin asıl tecelligâhı koca koca binalar değil sizin temiz vicdanınızdır. Aklınızda, kalbinizde dolayısıyla aklınızı, vicdanınızı kimseye ama kimseye kiraya vermeyin. Meslek hayatınız boyunca insanların size güvendiği ‘cübbesini kimsenin önünde iliklemez, anayasadan hukuktan, vicdandan adaletten şaşmaz’ diye bu inancı ömrünüz boyunca görüştüğümüzde bir madalya gibi taşıyın arkadaşlar."

'Sizleri vicdan adalete ulaştırır'

"Sakın ola ‘adliyede şu var, ama şunu şunlarla, adliye çıkışına sabaha kadar otururlar, şurada şunu yaparlar, bir şey yapacaksan ona ulaş, o avukat sonra adliyede ulaşırız’ diye ya da ‘şu sosyal çevresi var şunlarla şöyle yapın, böyle yapın’ velev ki asla Türk yargısı onlara tenezzül etmez. Ama bu görüntü, bu düşünce bile Türk yargısına asla ama asla yakışmamaktadır. Adliye binalarından öte bir kalem , temiz bir kalp, vicdan adalete sizleri ulaştırır."

'Adaleti üstün tutacağız'

“Yargı sistemimiz başta olmak üzere ülkemiz 15 Temmuz sonrasında devlet içinde bu örgütlü yapıdan kurtulmak için kararlı bir mücadele ve ayrılma sürecini başlatmıştır. Ve bunu da sürdürmektedir. Yine bir inşa sürecini de hep birlikte yaparak milletimize olan ödevimizi yerine getireceğiz. Bunu yapmak için adaleti üstün tutacağız. Adaleti yaşatırsak insanı yaşatırız, insanı yaşatırsak devleti yaşatırız."