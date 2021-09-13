'AKP’li belediye başkanının yargılandığı davada bilirkişiye rüşvet verdi' iddiası

AKP’li Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın zimmet suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin görevlendirdiği bilirkişiye 100 bin lira rüşvet verdiği iddia edildi. Beldede otel inşaatı bulunan Galip Serkan Güpgüpoğlu, “Başkan verdiği rüşveti benden istedi, vermeyince otelimi mühürledi” diyerek Ömer Ünal hakkında şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, dönemin Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’nin 2018’de verdiği soruşturma izni ile “Görevi kötüye kullanma”, “Kamuyu zarara uğratma” ve “4 milyon TL zimmet” suçlamasıyla yargılanıyordu. Çaycuma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Fethi Dinçer, Nazmi Yüksekzeybek, Şahika Nur Ayhan, Dinçer Gönen bilirkişi olarak görevlendirildi. Mahkeme, bilirkişinin hazırladığı rapor doğrultusunda Ömer Ünal’ın beraatına karar verdi. Ancak bu kararın ardından beldede 400 yataklı otel inşaatı bulunan Kayserili Galip Serkan Güpgüpoğlu, bilirkişiye 100 bin lira rüşvet verdiği iddiasıyla Ömer Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rüşvet iddiası ile ilgili soruşturma başlatılırken Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Galip Serkan Güpgüpoğlu, 27 Temmuz günü Ömer Ünal’ın daveti üzerine belediyeye gittiğini söyledi. Güpgüpoğlu, “Kendisi bana 100 bin lira zararını benim kendisine ödememi, eğer ödemezsem otel ruhsatını iptal edeceğini ve ruhsatın bitiminde yenilemeyeceğini belirterek beni tehdit etmiştir. Ben de kendisine böyle bir parayı ödemeyeceğimi, bunun suç olduğunu ve bu suça iştirak etmeyeceğimi söyledim ve talep ettiği 100 bin lirayı bana çıkaracağı zorluklara rağmen ödemedim” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre Başkanı Ünal, irtibata geçtiği Güpgüpoğlu’ndan ifadesini geri çekmesini istedi. Uyarı olarak da zaman zaman inşaatın suyunu ve elektriğini kestirdi. Ancak Güpgüpoğlu’nun geri adım atmaması üzerine otel inşaatı belediye tarafından mühürlendi.