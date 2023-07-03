Adalar'da film keyfi 'Sinemada' ile başlıyor

“Sinemada” kapsamında, geçtiğimiz yıllarda ilgi gören atölyeler bu yıl da devam ediyor.

Birer günlük modüller halinde üç gün sürecek stop motion atölye çalışmalarına 8-12 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Büyükada’da 11-12-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek atölyeyle, çocuklar merakla izledikleri filmlerin kamera arkasını deneyimleme fırsatı yakalayacak. FilmKoop’tan Gürşat Özdamar yönetiminde gerçekleştirilecek ve 15 çocuğun katılabileceği atölyeye kayıtlar, Büyükada Adalar İBB Ek Hizmet Binası’ndan 20 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Genç sinema atölye

Gençlere yönelik film atölyesinde, gençler adada kısa film çekecek ve kurgulayacak. 10-11-12 Temmuz tarihlerinde Büyükada Taş Mektep’te düzenlenecek atölyede, 18-25 yaş aralığında 20 gençten oluşan grup, iki gün boyunca yönetmen Hüseyin Karabey, görüntü yönetmeni Oğuzhan Demirtaş ve kurgucu Sercan Subaşı’dan sinemanın temel ilkelerine dair dersler alacak. Son gün filmlerini çekip kurgulayacaklar. Atölyenin başından sonuna kadar Hüseyin Karabey ve ekibi katılımcılarla beraber olacak. Atölyeye İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarından duyurulacak link üzerinden başvuru yapılabilir.

Karanlık Gece, Kurak Günler, Aşk, Mark ve Ölüm

Etkinlik kapsamında, aralarında 2023 yılı 42. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü alan Ayşe Polat’ın filmi 'Kör Noktada', 2022 yılında 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Özcan Alper’in 'Karanlık Gece', aynı festivalde En İyi Yönetmen ödülü alan Emin Alper’in 'Kurak Günler', yurtiçi ve yurtdışında aldığı ödüllerle dikkat çeken Cem Kaya filmi 'Aşk, Mark ve Ölüm', ünlü yönetmen Fernando Leon De Aranoa’nın yönettiği Orcak ödüllü Javier Bardem’in oynadığı 'İyi Patron (El Buen Patron)', Macar yönetmen Ferenç Török’ün filmi '1945', Marina Horbaç’ın yönettiği 'Klondike', 'Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!', 'Yakari' gibi hem yetişkinler hem de çocuklar için 18 filmden oluşan bir seçki sinemaseverlerle buluşacak. Bağımsız Türkiye sinemasından 'Kar ve Ayı', 'Ayna Ayna', 'Düet', 'Zuhal', 'Ela Hilmi Ali' de program kapsamında yer alan filmler arasında…

İstanbul Şehir Hatları sinema günlerini kapsayan 9 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, 8-16 Temmuz tarihleri arasında saat 23:00’de Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Bostancı şeklinde sefer yapacak olan vapuru kullanabilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Sinemada” programının ayrıntıları İBB Kültür, FilmKoop sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden takip edilebilir.