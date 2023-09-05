Acun taraftara 'hırsız' dedi: Peki sen nesin?

''Vergiden sakınan''ların uğrak adresi İrlanda'da satın aldığı futbol kulüpleriyle dikkat çeken medya patronu Acun Ilıcalı, neden kulüp almak için Türkiye'yi tercih etmediği sorusuna taraftarı suçlayarak yanıt verdi.

Dört büyükler dışındaki kulüplerin zarar ettiğini kaydeden Ilıcalı, maç yayınlarını ''korsan'' izleyen taraftarı ''hırsız'' olarak tanımladı ve ''Televizyondaki korsan yayının bu kadar rahat kullanılması Anadolu futbolunu bitirecek" diye konuştu.

Sözlerini hakaretlerle sürdüren Acun, yayın ücretlerini pahalı bulanlara seslenerek ''Kardeşim gayet basit, korsan yayın hırsızlık. Ayrıca günahtır, haramdır, suçtur'' dedi.

İzinsiz ve bedelsiz kullandığı müzikleri unuttu

Yılda binlerce lirayı bulan paket ücretlerini ödemeden yayınları takip eden taraftarı ''hırsız'' olarak adlandıran Acun Ilıcalı, programlarında izinsiz kullandığı müzikler nedeniyle kaybettiği ve tazminata mahkum edildiği telif davalarındansa bahsetmedi.

Besteci Burhan Bayar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şarkılarının telif haklarını ödemeyen Ilıcalı'ya “Sevgili Acun programlarında izinsiz yayınladığın şarkılarımın telifleri için kazandığım dava 4 yıldır istinaf mahkemesinde bekliyor. Bizlerden helallik al ve eser sahiplerinin haklarını öde inan işler daha iyi olacak. Senin için minik para bunlar” sözleriyle seslendi.

Mahkemelik oldu, tazminat ödedi

Ilıcalı'nın davalık olduğu tek besteci Burhan Bayar değil.

Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Gürol Ağırbaş, kendilerine ait olan ''Arnavut Kaldırım'' adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif hakları davasını 2020 yılında kazandı. Mahkeme, 55 bin 200’er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine hükmetti.

Söz yazarı ve besteci Şehrazat, 99,5 milyon liraya uçak alan Acun Ilıcalı'ya telif haklarını ödemediği için "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyerek tepki göstermişti. Şehrazat'ın talebinin ''haksız'' olduğunu savunan Ilıcalı, aynı yıl Şehrazat'a ''hakaret'' davası açmıştı.