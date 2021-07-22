Acun Ilıcalı'dan illegal bahis reklamı açıklaması

Galatasaray, dün Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk oldu. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayan maç, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında şifresiz olarak yayınlandı ancak yayında yaşanan aksaklıklar dikkat çekti.

Maçın sürekli gitme sebebi olarak sosyal medyada, saha kenarındaki panolarda çıkan illegal bahis reklamı olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu reklamlar kaldırıldıktan sonra ise yayın geldi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.