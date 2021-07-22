Acun Ilıcalı'dan illegal bahis reklamı açıklaması

TV8'in Galatasaray-PSV Eindhoven maçında illegal bahis sitesi reklamları göstermesiyle ilgili Acun ılıcalı açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Galatasaray, dün Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk oldu. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayan maç, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında şifresiz olarak yayınlandı ancak yayında yaşanan aksaklıklar dikkat çekti.

Maçın sürekli gitme sebebi olarak sosyal medyada, saha kenarındaki panolarda çıkan illegal bahis reklamı olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu reklamlar kaldırıldıktan sonra ise yayın geldi.

Acun Ilıcalı yaptığı  açıklamada "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.

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RTÜK üyesinden illegal bahis sitesi reklamı gösteren TV8 hakkında açıklama

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Galatasaray-PSV Eindhoven maçında illegal bahis sitesi reklamları gösteren TV8 ile ilgili açıklama yaptı.