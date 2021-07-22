RTÜK üyesinden illegal bahis sitesi reklamı gösteren TV8 hakkında açıklama

Galatasaray, dün Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk oldu. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayan maç, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında şifresiz olarak yayınlandı ancak yayında yaşanan aksaklıklar dikkat çekti.

Maçın sürekli gitme sebebi olarak sosyal medyada, saha kenarındaki panolarda çıkan illegal bahis reklamı olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu reklamlar kaldırıldıktan sonra ise yayın geldi.

Maçın ikinci yarısında Melih Gümüşbıçak bu konuyla ilgili şöyle konuştu:

"İstanbul'dan arkadaşlarım uyarılarda bulundu. Hollanda'da sanal reklam uygulaması nedeniyle bu reklamlar ilk yarıda vardı. Donmaların neeni sanal reklam uygulamasıdır. TV8'in bu konuyla bir ilgisi yoktur. Gelir alınması söz konusu değildir. Durum farkına varınca hemen düzeltildi"

'RTÜK’ün görevini yapması için...'

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, şu ifadeleri kullandı: "#PSVvGS maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8 in bu tavrı görmezden gelinemez. RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım."