Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in de villasının olduğu projede yıkım kararı

Televizyoncu Acun Ilıcalı ve futbolcu Mesut Özil’in lüks villalarının da yer aldığı Çeşme Alaçatı’da Veryeriler İnşaat tarafından yapılan gayrimenkul projesiyle ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bir yıkım kararı aldı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Koruma Kurulu, 4460 ada 6 parselde yer alan 2700 metrekarelik arazi üzerinde yükselen villalarda onaylı projeye aykırı olarak inşa edilen bölümlerin yıkılmasını istedi.

9. maddeye işaret edildi

Arazi üzerinde yükselen taşınmazlara ait imar barışı çerçevesinde alınan iki yapı kayıt belgesinin iptal edildiğine dikkat çeken Koruma Kurulu, 2020 yılından bu yana izinsiz uygulamaların yapılmaya devam ettiğine dikkat çekerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kral mezarlarının yer aldığı arkeolojik SİT alanına inşa edilen villaların onaylı projesine farklı bir şekilde yapıldığı belirtilen kararı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 31 Temmuz 2021 tarihinde aldı.

Kurul, yıkım ve suç duyurusu kararı için 2863 sayılı yasanının 9. maddesine işaret etti. Söz konusu maddede, “Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşaî ve fizikî müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır” yazıyor.