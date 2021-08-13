Arnavutköy’de villalı kaçak üniversite

Demirciler Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan İstanbul Arnavutköy Üniversitesi inşaatı kısa zaman önce mühürlenmişti. YÖK, “gerekli şartları taşımıyor” gerekçesi ile üniversite kuruluş başvurusunu reddetmiş, İBB ise ruhsatsız yapıların inşasını durdurmuştu. Fakat mühür geçtiğimiz hafta söküldü, vakıf tekrar inşaata başladı.

Villalar için alınan ruhsatla inşaat

Hürriyet'te yer alan habere göre, kampüs binalarının, yerleşkede bulunan villalar için alınan tadilat ruhsatı ile inşa edildiği iddia edildi.

2015’te kurulan Demirci Eğitim Vakfı aynı yıl YÖK’e başvururak İstanbul Arnavutköy Üniversitesi’nin kuruluş talebini iletti.

YÖK başvuru süreci sonuçlanmadan üniversite binasının inşaatı büyük ölçüde bitirildi.

YÖK ise 24 Ağustos 2017’de aldığı kararla kuruluş başvurusunu reddetti. Bu sırada vakfın kurucularından Adnan Demirci kardeşiyle anlaşamayınca, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, plana göre hazırlanan ruhsatın da iptalini istedi, mahkeme de ruhsatı iptal etti. Mahkemenin ruhsat iptali ile birlikte kampüs inşaatı mühürlendi.

İmar rantı

2016 yılında AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yürürlükteki planlarda yüzde 17 yapılaşma hakkı bulunan arazide plan değişikliği yaparak alanın tamamını imara açtı.

Daha önceki haliyle bin 464 metrekare inşaat yapılabilecek araziye, 17 bin 228 metrekare inşaat hakkı tanındı, üzerine 6 villa yapıldıktan sonra arazi Demirci Eğitim Vakfı'na devredilerek üniversiteye dönüştürüldü. Meclis'te yapılan oylamada CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesine karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Kaçak tünel tespit edildi

Kampüs alanında bulunan ve 2009’da inşa edilen 6 villanın tadilat ruhsatı ile yapılan yeni binaların yanı sıra İBB ekipleri önceki gün de kampüs alanında kaçak bir tünelin inşa edildiğini tespit ederek bu konuda tutanak tuttu. 10-12 metre uzunluğundaki tünelin, bir sokağın altından geçtiğini tespit etti.

İddialara ilişkin ulaştığımız vakıf yöneticileri YÖK’ün kararına rağmen inşaata başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

‘"Biz burada inşaata başladığımızda YÖK, üniversitemizin oluşumuna izin vermedi. Daha sonra İBB ekipleri gelip inşaat sahamızı mühürlediler. Zaten inşaatımızın kaba hali bitmişti. İBB ekipleri 2 hafta önce tekrar gelerek mührü söktüler. Biz inşaatımıza tekrar başladık, YÖK’ün üniversitemizin kurulmasına izni yok ama biz inşaatımızı bitireceğiz."