Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın alıyor

Televizyon programcısı ve EFL Championship ekibi Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'nın, Avrupa'dan bir futbol kulübünü daha almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sporx'in haberine göre; Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın almada yakın olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Shelbourne'un St. Patrick's Athletic ile oynadığı maçı tribünden izleyen Ilıcalı'nın, yakın zamanda İrlanda ekibinin hisselerini almak istediği ifade edildi.

İrlanda Ligi'nde 5. sırada bulunan Shelbourne FC'nin teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski oyuncularından Damien Duff yapıyor.