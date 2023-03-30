Şike soruşturması kapsamında iki futbolcu tutuklandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan İnegölspor, daha önce takımın formasını giyen iki eski kalecinin de aralarında olduğu beş şüphelinin, şike soruşturmasında tutuklandığını duyurdu.

İnegölspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; 20 Aralık 2022 tarihinde kalecileri Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddiasıyla İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada; iddiaya ilişkin İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin, iki oyuncunun da aralarında olduğu altı şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen şüpheliler ve diğer 4 şüphelinin ifadeleri alınıp, Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun dahil olduğu 5 kişi tutuklama talebiyle, bir şüpheli de adli kontrol talebiyle İnegöl Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilmiştir. İnegöl Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutukluluğa sevk edilen kaleciler Emre Selen, Sercan Çobanoğlu, K.Ş, S.S.S. ve C.S. aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

İşbu alçak eylemler nedeniyle, İnegöl şehri, İnegölspor Kulübü ve İnegölspor taraftarları olarak oldukça zarar görmüş, menfaatlerimiz zedelenmiştir. Yine de kulübümüze karşı bu haince eylemi yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir. Yargılama sonucunda da gerekli cezaları almaları adına her zaman olduğu gibi var gücümüzle çabalayacağız ve takipçisi olacağız."