Açlık sınırındaki zamma karşı çıkan Mamak Belediyesi işçisi işten atıldı

Ankara'da Mamak Belediyesi işçileri Ağustos ayında, belediyenin önerdiği asgari ücret zammına karşı tepki göstermiş ve iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Açlık sınırının altında kalan zamlara karşı protesto eden işçilerden Murat Kaplan işten çıkarılırken işten çıkarılma gerekçesine de çeşitli bahaneler bulunduğu iddia ediliyor.

Görev ve sorumluluk alanlarında bir araya gelen işçiler bir basın açıklaması düzenleyerek haklarını arayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti. "Eğer bu hafta içinde işe iadem olmazsa direnişimi Mamak Belediyesi önüne taşıyacağım" diyen Murat Kaplan adına iş arkadaşları tarafından okunan basın açıklaması şu şekilde:

"Hukuksuzca İşten Atmalara Son Verilsin İşimi Geri İstiyorum Mamak Belediyesi Fen İşleri ve Par Bahçeler işçileri olarak 9-10-11 Ağustos tarihlerinde asgari ücret zammıyla birlikte açlık sınırının bile altında kalan ücretlerimize ek zam talebi ile iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. İş bırakma eylemi yapmadan önce ek zam talebimizi defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen belediye yönetimi de sendikacılar da bu talebimizi duymamazlıktan geldi.



Bizler de bunun karşısında üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Bu süreçte, öncesinde bize karşı kör, sağır, dilsiz olan yönetim ve sendika tarafından da türlü tehditlere maruz kaldık.

Biz işçiler bu tehditler karşısında yılmadık, hakkımızı aramaktan vazgeçmedik ve sefalet ücretine karşı direnişimize devam ettik. İş bırakma eylemimizin 3. gününde de kısmi bir kazanım elde ederek direnişimizi sonlandırdık.

Geçtiğimiz 13 Ekim tarihinde ise hukuksuz bir şekilde işime son verildi.

Hakkımda hiçbir tutanak veya delil olmadığı halde türlü bahanelerle işten çıkarıldım. Ama biz Mamak Belediyesi işçileri çok iyi biliyoruz ki işten atılmamın asıl sebebi, sefalet ücretlerine, haksızlıklara karşı susmamamızdı. Ekonomik krizin faturasını en ağır şekilde ödeyen biz işçileri daha fazla sefalete, daha fazla açlığa mahkum etmek isteyenler, bunca haksızlık karşısında susmayanları da işsizlik tehdidi ile susturmaya çalışıyorlar. Ama bizler şunun farkındayız: İki ay önce nasıl direne direne kazandıysak, bugün de işten atmalara karşı direneceğiz, birlik olacağız ve kazanacağız.

Bugün benim yaşadığım haksızlığı eğer susarsak yarın diğer işçi arkadaşlarımız yaşayacak. Haksızca, hukuksuzca işten atmalara karşı sonuna kadar direneceğiz.

Eğer bu hafta içinde işe iadem olmazsa direnişimi Mamak Belediyesi önüne taşıyacağım. Mamak Belediyesi işçileri olarak tüm işçi ve emekçi dostlarımızı işten atma saldırısına ve sömürüye karşı dayanışmaya çağırıyoruz."