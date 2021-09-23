Açlık sınırı 3 bin 628 liraya yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Eylül 2021 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 39 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 33 lira ve yoksulluk sınırı da 72 lira arttı. Ocak-eylül döneminde ise açlık sınırı 482 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 800 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam 1.282 liralık artışla 12 bin 469 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para eylül ayı için 3 bin 628 lira olarak hesaplandı.