Açılışı 7. kez ertelenen Ankara-Sivas YHT hattında yeni skandal

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül 2021 tarihinde açılması planlanan ancak ertelenen, şu ana kadar yaklaşık 20 milyar TL harcanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında skandallar bitmiyor.

Açılışı yedinci kez ertelenen hatta çökmeler olduğunu söyleyen CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Erteleme sebebini şimdiye kadar kimse bilmiyordu. Herkes 'yetişmedi' dedi ama görülüyor ki köprü zeminlerinde sorun var. Yine bir yandaş müteahhit skandalı ile karşı karşıyayız" dedi.

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre, Devlet Demir Yolları tarafından temeli 2008 yılında atılmasına rağmen 13 yıldır bir türlü bitmeyen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı yedinci kez ertelendi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, açılışın ertelenmesinin nedeninin zamanında yapılmayan zemin etüdleri nedeniyle hattaki çökmeler olduğunu öne sürdü.

Sivas-Ankara YHT hattının Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'de açılış töreni yapılacaktı. Erdoğan'ın da katılacağı tören için Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Çarşamba günü Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları kontrol etmişti. Ancak beklenmedik bir şekilde açılış ertelendi.

'Zemin etüdleri yapılmadı mı?'

Ankara-Sivas YHT hattının temeli 9 milyar TL bütçe ile 2008 yılında atılmıştı. Şu ana kadar yaklaşık 20 milyar TL harcanan hattın Yıldızeli ilçesine 25 kilometre mesafedeki Yaraşbeli–Karakaya mevkisindeki köprüde çökmeler yaşandığı iddia edildi. YHT köprüleri ve hattında incelemelerde bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, önceki gün TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla görevden alındığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Güzergahta yaptığımız incelemelerde gördük ki zemin iyileştirmesi çalışmaları yapılıyor. Şimdi bu hat yapılırken güzergah boyunca zemin etüdleri yapılmamış mıdır? Bu zemin iyileştirmelerinin yapılması gereken dönem inşaatın başladığı dönemdir. Bunun hesabını, vebalini kim ödeyecek? Genel Müdürleri görevden alarak bu işin içinden çıkamazsınız. Burada hesap vermesi gerekenler iktidardır, iktidarın yetkilileridir. Sürekli Sivas’a gelip nutuk atan sayın Cumhurbaşkanıdır."

'Bunun hesabını kim verecek?'

CHP’li Karasu, Sözcü'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın, 4 Eylül tarihinde açılacağı duyuruldu. Fakat hat, belirtilen tarihe yetiştirilemedi ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü görevinden alındı. Sivas-Ankara Hızlı Tren güzargahının Sivas’a yaklaşık 55 kilo metre mesafesinde Hızlı Tren Hattı’nın köprü geçişi bulunuyor. Ne yazık ki köprüde oturma olduğu ve zemin iyileştirme çalışması başlatıldığını tespit ettik. Bu köprü yapılalı 8 yıl oldu.

Köprünün gerekli testlerinin yapılmadığı, zemin iyileştirmelerinin yapılmadığını görüyoruz. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Sürekli liyakatten, hizmetten bahseden, sürekli ‘biz biliriz’ diyen anlayış iflas etmiştir. 13 yıldır yapımı devam eden 5 yılda bitirileceği öngörülen 9 milyar TL’ye ihalesi yapıldığı halde şu anda maliyetinin 20 milyar TL’yi geçtiği söylenen Ankara-Sivas Hızlı Tren güzergahında yandaş müteahhit anlayışı iflas etmiştir."

AKP hükümeti içinde de krize yol açmıştı

Ankara-Sivas YHT hattı yıllardır bitirilemediği için AKP Hükümeti içerisinde de krize neden olmuştu. Erdoğan, 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesi Sivas’ta düzenlediği mitingde dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan için "Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle” demişti. Seçimlerden yaklaşık 7 ay sonra yine Sivas’ta katıldığı bir programda Ulaştırma Bakanı Turhan’a seslenen Erdoğan, “Senden aldığım sözü buraya aktardım ona göre. İşi sıkı tutacağız. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre” demişti.

Erdoğan’ın 29 Mart 2020 tarihinde görevden aldığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin görevden alınan ilk bakanı olmuştu. Erdoğan, son olarak 4 Eylül günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun’u görevden alıp yerine TCDD ile "yataklı lüks tren turu" için 40 milyon avroluk sözleşme imzalamış olan Sun Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik'i getirdi.