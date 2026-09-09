Acil sağlığa 4,5 milyar, şehir hastanesi müteahhitlerine 100 milyar harcandı

Şehir hastaneleri için kullanılan kaynak, Sağlık Bakanlığı'nın “tedavi hizmetleri” kapsamında gerçekleştirdiği 10 harcama kaleminden yedisini geride bıraktı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2025 yılında şehir hastanelerini işleten müteahhitlere 111,1 milyar TL aktarılırken, 2026’nın yalnızca Ocak-Ağustos dönemindeki harcama 100,7 milyar TL’ye ulaştı.

Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri, AKP hükümetleri döneminde eğitimden sağlığa kadar birçok alanda uygulandı. Uzun süreli garanti ödemeleri ve sözleşme yükümlülükleriyle kamu bütçesinde önemli bir harcama kalemine dönüşen projeler arasında şehir hastaneleri de yer aldı.

2025’te 111,1 milyar TL ödendi

KÖİ modeliyle yaptırılan ilk şehir hastanesi 2016 yılında Yozgat’ta hizmete açıldı. Bu modelle inşa edilen şehir hastanesi sayısı 2026 itibarıyla 18’e ulaştı. Türkiye’deki 18 şehir hastanesini işleten müteahhitlere 2025 yılında aktarılan toplam kaynak 111 milyar 100 milyon 278 bin TL olarak hesaplandı.

Şehir hastaneleri için bütçeden yapılan harcamalar 2026 yılında da sürdü. Sağlık Bakanlığı, yılın Ocak-Ağustos döneminde şehir hastanelerine yönelik faaliyetler kapsamında 100 milyar 778 milyon 409 bin TL harcadı.

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Şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılan harcama, “Tedavi hizmetleri” başlığı altındaki 10 harcama kaleminden yedisini geride bıraktı. Şehir hastanelerine ayrılan kaynağın üzerinde gerçekleştiği bazı harcama kalemleri şöyle:

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Hizmetleri: 23 milyar 907 milyon TL

Acil Sağlık Hizmetleri: 4 milyar 498 milyon TL

Hastane Yapım, Tefrişat ve Onarım: 75 milyar 443 milyon TL

Sağlık Bilgi Sistemi Altyapısı ve Teknolojisinin Geliştirilmesi: 1 milyar 73 milyon TL

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Koordinasyonu: 422 milyon 523 bin TL

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