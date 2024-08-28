Açıklama yapmak isteyen Akcanlar işçilerine darp ve gözaltı

Akcanlar işçileri direnişlerinin 12. gününde patronun sahibi olduğu Divan Otel'in önünde açıklama yapmak istedi.
Açıklamaya öncesi işçileri abluka altına alan polis daha sonra işçileri darbederek ve ters kelepçe uygulayarak gözaltına aldı.
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve Sendika yöneticisi Mazlum Ayçiçek de gözaltına alındı.
Evrensel’de yer alan habere göre, işçiler açıklama için Divan Otel’in önüne geldiğinde, polis Divan Otel'in önünü barikatlarla kapattı.
İşçilere yan tarafta açıklama yapabilirsiniz dedikten işçiler açıklama için ‘Grand Otel’in önüne gitmek istedi.
İşçilere “Hayır yürümenize izin vermeyiz” diyen polis kendi aralarında konuşacaklarını söyledikten sonra geri döndüklerinde bir anda kitlenin etrafını sardı.
Polisin “Dağılın, eylem yapmanıza izin vermiyoruz, dağılmazsanız müdahale edeceğiz” anonsu üzerine BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de “O zaman tek tek gideceğiz, bizi barikattan çıkarın” dedi.
Polis herkesi çıkardıktan sonra en son basını çıkardı ve bir anda kitleye müdahale etti.
İşçilere şiddet uygulayarak, ters kelepçeyle gözaltına alan polis, işçileri yerlerde sürükledi, yere yatırdı, sendika avukatını önce gözaltına aldı daha sonra bıraktı.
İşçilerin yüzde doksanı gözaltına alınırdı. İşçilerin önce hastaneye oradan da güvenlik şubeye götürülecekler belirtildi.