İş bırakan Getir depo işçilerinin talepleri kabul edildi: Halk sağlığının da teminatı işçiler oldu

İstanbul Arnavutköy’de Getir deposunda çalışan Dinçer Lojistik işçileri pazartesi sabahı maaş artışı ve çalışma koşullarında iyileştirme talepleri ile iş bırakmışlardı.

Bugün sendika ve işçi temsilcilerinin şirket yetkilileriyle yaptığı görüşmede anlaşmaya varıldı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı işçilerin kabul edilen taleplerini açıkladı. Bundan sonra İSG kurallarına eksiksiz uyulacak. Hijyen sıkıntısı yaşanan yemek şirketi ile anlaşmanın feshedilecek.

Depodaki liyakatsiz yöneticilerİN görevine son verilecek, maaşlar tarihinde gecikmeden yatırılacak. İşten haksız yere çıkarılanlar işe geri dönecek. Taşeron firmada çalışanlar kadroya geçirilecek.

Primlerdeki haksızlıklar giderilecek. Bundan sonra banka promosyonları şirkete değil işçilere verilecek.

Şirket işçi temsilcilerini atlatmaya çalıştı

İşçi ve sendika temsilcileriyle yapılacak toplantıdan önce şirket temsilcileri, grev alanındaki işçileri içeriye çekip ayrı bir toplantı ayarlamaya çalıştı.

Eylem disiplinini bozmayan işçiler şirket temsilcilerini muhatap almayıp alandan ayrılmadılar.

Halk sağlığının da teminatı direnen işçiler oldu

Çalışma ve mola alanlarındaki hijyen şartlarının düzeltilmesi de işçilerin ön plana çıkan talepleri arasındaydı.

Çürük ve yerlere yığılan sebze meyvelerin, kurtlanmış ürünlerin ve atık suların arasında çalışmak ve dinlenmek zorunda kalan depo işçileri bu ürünlerin toplanıp Getir bayilerine iletildiğini belirtmişlerdi.

Gıda ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanması da işçilerin direnişi sayesinde sağlanmış oldu.