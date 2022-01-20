Açıkladığı enflasyon başını yaktı: 'İstifasını verdi' iddiası

Halktv'den İsmail Saymaz, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer'in açıklanan son resmi enflasyon verisi nedeniyle Saray'ın tepkisini çektiğini yazdı, istifasını verdiğini dile getirdi.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önce Fatih Altaylı yazdı. Bir süredir eleştirilerin hedefi olan kurum başkanının istifasını verdiğini ileri sürdü. Ardından Murat Yetkin, iki isimden söz etti. Biri Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Diğeri ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer. Ankara kulislerini çalkalayan bu iddiayı iki kaynaktan doğrulattım. İddiaya göre "affını" isteyen isim, TÜİK Başkanı Dinçer'miş. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklaması, Beştepe'de tepki çekmiş. Dinçer'in makamında sayılı günlerinin kaldığı söyleniyor."