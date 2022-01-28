Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izni uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine uygulamanın yapıldığı ifade edilirken, "Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Covid-19 izin süreleri 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatılmıştır" denildi.