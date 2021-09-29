Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izni uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.