AB'ye sığınma başvurusunda en çok bulunanlar arasında Türkiye vatandaşları 3. sırada

Bugün yayınlanan verilere göre, 2022 yılında Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 1 milyon kişi uluslararası koruma başvurusunda bulundu. AB'ye sığınma taleplerinin sayısı 2015-2016 mülteci krizinden bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

AB İltica Dairesi, geçen yıl 27 AB ülkesinin yanı sıra Norveç ve İsviçre'de 966 bin sığınma başvurusu yapıldığını ve bu sayının 2021'e göre yüzde 50 arttığını söyledi. Öte yandan bu sayıya, geçici koruma sağlanan 4 milyondan fazla Ukraynalı mültecilerin dahil olmadığı bildirildi.

AB İltica Dairesi artışı, Covid-19 seyahat kısıtlamalarındaki hafifleme, artan gıda güvensizliği ve dünyanın birçok yerinde süren çatışmalara bağladı. Sığınmacıların çoğu AB'ye yasal olarak, özellikle seyahat vizesi ile uçakla girse de, bazıları da, özellikle Batı Balkanlar ve Akdeniz üzerinden AB'nin kara ve deniz sınırlarını izinsiz olarak geçti.

55 bin Türkiye vatandaşı Avrupa'ya sığınmak istedi

Ülkelerinde on yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ve ekonomik çöküşün ardından Suriyeliler, 130 binden fazla başvuruyla Avrupa'daki sığınmacıların büyük kesimi olmaya devam etti. Suriyelileri, Ağustos 2021'de Taliban'ın ele geçirmesinin ardından artan güvenlik, insani ve mali sıkıntılardan kaçan Afganistan vatandaşları izledi. Afganistan vatandaşları tarafından Avrupa'ya 129 bin sığınma talebi verildi.

Üçüncü sırada, 55 bin taleple Türkiye'den başvuranlar oldu. AB iltica dairesi, artışa neden olduğuna inanılan faktörler arasında yükselen enflasyon ve "demokratik gerileme" olduğunu savundu.

Faslılar, Tunuslular ve Mısırlılar gibi Venezuelalılar, Kolombiyalılar, Bangladeşliler ve Gürcüler de geçen yıl rekor sayıda sığınma başvurusunda bulundu. 2022'de sığınmacıların yaklaşık yüzde 4'ü refakatsiz çocuklardan oluştu.

Deprem sonrası Avrupa'da 'göç korkusu'

Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 46 bin kişinin yaşamını yitirmesine ve yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan son depremlerin ardından, Yunanistan'a düzensiz sınır geçişlerinde olası bir artışa ilişkin "korkuların arttığı" ifade ediliyor. Almanya bu ayın başlarında depremden kurtulan bazı kişilere vize kısıtlamalarını geçici olarak hafifletmeyi teklif ederken, İspanya 4 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan Türkiye'den 100 Suriyeli göçmenden oluşan küçük bir grubu yerleştirme sözü verdi.

Öte yandan hangi AB ülkelerine dönük başvurunun en yüksek olduğu kurumun raporunda yer almadı. Associated Press'e göre ise AB'de en çok başvuru alan ülkeler sırasıyla Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İtalya oldu.